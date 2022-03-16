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16 марта, 16:48

Из App Store в России удалили около 7 тысяч приложений

Количество удалений в нашей стране выросло на 105% по сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года.

Из магазина мобильных приложений App Store в России с 24 февраля по 14 марта были удалены 6982 приложения и игры для iPhone и iPad. Об этом заявила аналитическая компания Sensor Tower в отчёте.

Отмечается, что количество удалений в нашей стране за этот период выросло на 105% по сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года. Однако не только в РФ приложения прекращают работу.

"Россия — не единственная страна, столкнувшаяся с этим. Многие издатели также удаляют приложения и игры из App Store в Белоруссии", — сказано в отчёте.

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Напомним, что санкции и подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка ©

Pexels

Никита Осипов

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