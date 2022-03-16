Из App Store в России удалили около 7 тысяч приложений

Количество удалений в нашей стране выросло на 105% по сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года.

Из магазина мобильных приложений App Store в России с 24 февраля по 14 марта были удалены 6982 приложения и игры для iPhone и iPad. Об этом заявила аналитическая компания Sensor Tower в отчёте.

Отмечается, что количество удалений в нашей стране за этот период выросло на 105% по сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года. Однако не только в РФ приложения прекращают работу.