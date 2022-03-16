Председатель комитета ГД Казакова: Запрет российской культуры на Украине напоминает агонию

Решение о запрете российской культуры на территории Украины не что иное, как "война, объявленная книгам". Об этом в беседе с Лайфом рассказала председатель Комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.

"Невозможно у человека, который вырос на сказках Пушкина, вырвать из памяти ни их строки, ни язык, на котором они написаны. Потому что и то и другое у людей в сердце. Мы все — поколения русских, украинцев, белорусов, молдаван — воспитывались на тех книгах, ввоз которых хотят запретить", — отметила парламентарий.

Кроме того, по словам собеседницы Лайфа, даже если запретить книги из России, они всё равно будут передаваться из поколения в поколение, так как в них написано про дружбу, любовь и "про главное для каждого".

"Сейчас в эшелонах гуманитарной помощи, которую жители России отправляют в Донбасс, в числе предметов первой необходимости есть и детские книги. <...> И неважно, на каком языке будут эти книги — на русском, украинском, каком-то другом. Если люди хотят читать, хотят, чтобы эти книги были в их библиотеках, они должны получить такую возможность", — заключила Казакова.