Председатель комитета ГД Казакова: Запрет российской культуры на Украине напоминает агонию
По словам собеседницы Лайфа, многие литературные произведения являются общим наследием. Кроме того, даже если ограничить выпуск книг из РФ, они всё равно будут передаваться из поколения в поколение.
Решение о запрете российской культуры на территории Украины не что иное, как "война, объявленная книгам". Об этом в беседе с Лайфом рассказала председатель Комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.
"Невозможно у человека, который вырос на сказках Пушкина, вырвать из памяти ни их строки, ни язык, на котором они написаны. Потому что и то и другое у людей в сердце. Мы все — поколения русских, украинцев, белорусов, молдаван — воспитывались на тех книгах, ввоз которых хотят запретить", — отметила парламентарий.
Кроме того, по словам собеседницы Лайфа, даже если запретить книги из России, они всё равно будут передаваться из поколения в поколение, так как в них написано про дружбу, любовь и "про главное для каждого".
"Сейчас в эшелонах гуманитарной помощи, которую жители России отправляют в Донбасс, в числе предметов первой необходимости есть и детские книги. <...> И неважно, на каком языке будут эти книги — на русском, украинском, каком-то другом. Если люди хотят читать, хотят, чтобы эти книги были в их библиотеках, они должны получить такую возможность", — заключила Казакова.
Ранее Лайф писал, что на Украине запретили ввоз книг из России. С таким решением выступил Государственный комитет по ТВ и радиовещанию Незалежной.
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