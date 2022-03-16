Песков объяснил, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский
Переговоры делегаций — это и есть подготовка, заявил представитель Кремля. Россия неоднократно напоминала, что встреча президентов не должна быть "ради встречи".
Президент России Владимир Путин может и должен встречаться с Владимиром Зеленским не для обсуждения, а для фиксации достигнутых договорённостей и понимания. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Переговоры — это и есть подготовка. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждения, а фиксации достигнутых договорённостей и понимания", — сказал представитель Кремля.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным. По её словам, отправной темой для переговоров должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что прежде, чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.
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