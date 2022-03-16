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Опубликовано 16 марта 2022, 16:25
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Песков объяснил, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский

Переговоры делегаций — это и есть подготовка, заявил представитель Кремля. Россия неоднократно напоминала, что встреча президентов не должна быть "ради встречи".

Президент России Владимир Путин может и должен встречаться с Владимиром Зеленским не для обсуждения, а для фиксации достигнутых договорённостей и понимания. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры — это и есть подготовка. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждения, а фиксации достигнутых договорённостей и понимания", — сказал представитель Кремля.

Лавров: Переговоры Путина и Зеленского не должны быть "встречей ради встречи"
Лавров: Переговоры Путина и Зеленского не должны быть "встречей ради встречи"

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным. По её словам, отправной темой для переговоров должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что прежде, чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.

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Pixabay

Ирина Мусина
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