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16 марта, 16:06

Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов

Сегодня украинский лидер выступил перед Конгрессом США. В частности, он попросил у Вашингтона С-300 как альтернативу бесполётной зоне над Незалежной.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляя президента Незалежной Владимира Зеленского перед его выступлением в Конгрессе, произнесла лозунг украинских националистов.

"Члены Конгресса, большая честь и высокая привилегия представить вам президента Украины Владимира Зеленского. Слава Украине", — сказала Пелоси, предваряя выступление Зеленского. Тот, как полагается, ответил соответствующим продолжением высказывания.

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Позже в обращении к Конгрессу США Зеленский призвал обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он также напомнил Конгрессу, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".

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ТАСС / Pool Via C / CNP via ZUMA Press Wire

Наталья Исакова

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