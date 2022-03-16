Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов

"Члены Конгресса, большая честь и высокая привилегия представить вам президента Украины Владимира Зеленского. Слава Украине", — сказала Пелоси, предваряя выступление Зеленского. Тот, как полагается, ответил соответствующим продолжением высказывания.

Позже в обращении к Конгрессу США Зеленский призвал обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он также напомнил Конгрессу, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".