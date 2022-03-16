В ВОЗ назвали причину, по которой пришлось приостановить оценку вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкциями. Об этом в среду сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника гендиректора организации Марианджелу Симао. Новая дата визита инспекции ВОЗ в Россию будет определена, как только это станет возможно, уточнила она.

"Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату", — уведомила Симао.