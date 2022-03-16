В ВОЗ назвали причину, по которой пришлось приостановить оценку вакцины "Спутник V"
На решение отложить инспекцию повлияли санкции, которые сузили возможность международных перелётов и вызвали финансовые ограничения, включая работу кредитных карт.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкциями. Об этом в среду сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника гендиректора организации Марианджелу Симао. Новая дата визита инспекции ВОЗ в Россию будет определена, как только это станет возможно, уточнила она.
"Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату", — уведомила Симао.
Ранее Лайф писал, что Минздрав России зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавируса. Благодаря лекарству снижается количество госпитализаций у амбулаторных пациентов на 80%. Учёные проводят клинические испытания, чтобы в будущем зарегистрировать его как средство против ОРВИ и гриппа.