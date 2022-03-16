Кадыров сообщил Путину о 500 освобождённых детях, которых ВСУ использовали как живой щит

Глава Чечни добавил, что Россия находится на правильном пути, не боится никаких санкций и скоро восстановит мир на Украине.

Кадыров рассказал о 500 освобождённых детях на Украине. Видео © LIFE

Вооружённые силы России освободили около 500 детей на Украине, которых ВСУ использовали в качестве живого щита. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Наши вооружённые силы совместно с местными жителями освободили около 500 детей, которых выставили в качестве живого щита бандеровцы. Сейчас идёт бой за город Рубежное", — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что Россия находится на правильном пути, не боится никаких санкций и скоро восстановит мир на Украине.