The Guardian узнала о готовности Китая оказать поддержку России в борьбе с санкциями

Китай готов оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом вчерашней встречи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи.

"Пекин уже решил поддержать Россию экономически и финансово, и его делегация подчеркнула это на переговорах", — утверждает собеседник издания.

По данным газеты, в Вашингтоне сожалеют, что председатель КНР Си Цзиньпин настроен на тесное партнёрство с Россией. В то же время в публикации подчёркнуто, что Москва и Пекин сблизились из-за общего взгляда на США "как на страну с жёсткой и властной политикой" и полны решимости положить конец "периоду глобального американского господства".