Гришковец раскрыл причину смерти актёра Евгения Сытого

Друг скончавшегося актёра Евгения Сытого драматург и музыкант Евгений Гришковец рассказал в беседе с "Газетой.ru", что стало причиной смерти артиста. Он также назвал кинодеятеля "абсолютного, могучего, народного дарования".

"Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть", — сообщил драматург.

По словам Гришковца, единственный, с кем можно было бы сравнить Евгения Сытого, — это Евгений Леонов.