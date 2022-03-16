Гришковец раскрыл причину смерти актёра Евгения Сытого
По словам драматурга, артист продолжал играть, несмотря на болезнь. И единственный, с кем можно было бы его сравнить, — это народный артист СССР Евгений Леонов.
Друг скончавшегося актёра Евгения Сытого драматург и музыкант Евгений Гришковец рассказал в беседе с "Газетой.ru", что стало причиной смерти артиста. Он также назвал кинодеятеля "абсолютного, могучего, народного дарования".
"Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть", — сообщил драматург.
По словам Гришковца, единственный, с кем можно было бы сравнить Евгения Сытого, — это Евгений Леонов.
Актёр театра и кино Евгений Сытый скончался 16 марта в возрасте 52 лет. Артист был известен по ролям в фильмах "Жить", "На острие", "Коктебель", "Доктор Лиза" и "Аритмия". Также он долгое время играл во МХАТе.