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16 марта, 15:31

Центробанк РФ понизил курс доллара более чем на семь рублей

Кроме того, регулятор на 17 марта снизил курс европейской валюты почти на 8,5 рубля — до отметки 118,76.

Банк России установил на 17 марта 2022 года официальный курс доллара на уровне 108,052 рубля, что ниже на 7 рублей 14,42 копейки, чем предыдущий показатель. Такие данные опубликованы на сайте ЦБ РФ.

Кроме того, регулятор снизил курс европейской валюты на 8 рублей 47,42 копейки — до отметки 118,76 рубля.

Путин заверил Центробанк, что ему не придётся печатать деньги

Путин заверил Центробанк, что ему не придётся печатать деньги

Ранее Лайф сообщал, что Центробанк приостановил покупку золота у банков. В регуляторе объяснили это решение возникшим спросом со стороны населения на покупку драгоценного металла. Напомним, что ранее на него была отменена уплата НДС для физлиц.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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