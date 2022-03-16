Центробанк РФ понизил курс доллара более чем на семь рублей

Банк России установил на 17 марта 2022 года официальный курс доллара на уровне 108,052 рубля, что ниже на 7 рублей 14,42 копейки, чем предыдущий показатель. Такие данные опубликованы на сайте ЦБ РФ.

Кроме того, регулятор снизил курс европейской валюты на 8 рублей 47,42 копейки — до отметки 118,76 рубля.