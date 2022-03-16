Путин заверил Центробанк, что ему не придётся печатать деньги
Глава российского государства заметил, что на фоне текущей экономической ситуации проблем с финансированием со стороны государственного бюджета не будет.
На сегодняшний день российская экономика генерирует достаточный объём доходов, поэтому Центральному банку РФ не придётся печатать деньги. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономической поддержке регионов страны.
"Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объём доходов. <...> Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы рыночные, здоровые доходы", — сказал он.
По словам российского президента, в нынешней ситуации проблем с финансированием со стороны госбюджета не будет. Поскольку РФ имеет хороший объём доходов, то стране не потребуется прибегать к эмиссии, подчеркнул Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции стали уроком для отечественного бизнеса. По его словам, арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц показал, что "нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну".