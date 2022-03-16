Путин заверил Центробанк, что ему не придётся печатать деньги

На сегодняшний день российская экономика генерирует достаточный объём доходов, поэтому Центральному банку РФ не придётся печатать деньги. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объём доходов. <...> Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы рыночные, здоровые доходы", — сказал он.

По словам российского президента, в нынешней ситуации проблем с финансированием со стороны госбюджета не будет. Поскольку РФ имеет хороший объём доходов, то стране не потребуется прибегать к эмиссии, подчеркнул Путин.