Путин: Система социальных выплат должна оперативно учитывать изменение доходов семей

Система социальных выплат в России должна быть настроена таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменение материального положения семей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.

По его словам, вопросы защиты материнства, детства и поддержка семей с детьми стоит в приоритете у российских властей. Так, согласно уже принятому решению, с 1 апреля будут введены выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами.