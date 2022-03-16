Путин анонсировал увеличение в России зарплат, пенсий и соцвыплат
По его словам, у экономики есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи. При этом текущие вызовы должны только мобилизовать страну, подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению зарплат бюджетникам, а также пенсий и социальных выплат.
"Прошу в сжатые сроки проанализировать меры поддержки потерявших работу. Такие меры надо расширять. Понимаю, что серьёзно по доходам бьёт рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению выплат и пенсий. Увеличим МРОТ, зарплаты в бюджетной сфере", — сказал глава государства во время совещания с членами правительства.
По его словам, у экономики есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи. При этом текущие вызовы должны только мобилизовать страну, подчеркнул российский лидер.
Ранее экономист Вячеслав Зайченко рассказал, в каком случае цены в магазинах начнут снижаться. Одна из причин растущей стоимости товаров — поднимаемый самими же покупателями ажиотажный спрос, который вносит вклад в общую инфляцию, создавая среду для спекуляций.
АГН "Москва"