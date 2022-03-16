Путин анонсировал увеличение в России зарплат, пенсий и соцвыплат

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению зарплат бюджетникам, а также пенсий и социальных выплат.

"Прошу в сжатые сроки проанализировать меры поддержки потерявших работу. Такие меры надо расширять. Понимаю, что серьёзно по доходам бьёт рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению выплат и пенсий. Увеличим МРОТ, зарплаты в бюджетной сфере", — сказал глава государства во время совещания с членами правительства.