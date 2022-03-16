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16 марта, 14:14

Путин: Уверен, что нынешние испытания Россия пройдёт достойно

Президент РФ напомнил, что это неоднократно происходило в богатой истории нашей страны.

Президент Владимир Путин уверен, что Россия достойно пройдёт нынешние испытания, связанные с масштабными санкциями Запада.

"Уверен, что нынешнее испытание мы пройдём достойно, как всегда это было в истории тысячелетней России", — отметил глава государства в заключение своего выступления на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

Напомним, поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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LIFE

Александр Юнашев

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