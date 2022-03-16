Путин: США и ЕС фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией

Власти США и Евросоюза фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив её резервы", — сказал глава государства во время совещания по социально-экономическому развитию регионов.

По его словам, теперь каждый знает, что резервы государства могут просто украсть. Тем не менее Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности, добавил российский лидер.