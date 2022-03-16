НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 14:16

Путин: США и ЕС фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией

По его словам, теперь каждый знает, что резервы государства могут просто украсть. Тем не менее РФ, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности, отметил российский лидер.

Власти США и Евросоюза фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив её резервы", — сказал глава государства во время совещания по социально-экономическому развитию регионов.

Экономист Литвиненко заявила, что Запад сам пострадает от введённых санкций против РФ

Экономист Литвиненко заявила, что Запад сам пострадает от введённых санкций против РФ

По его словам, теперь каждый знает, что резервы государства могут просто украсть. Тем не менее Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности, добавил российский лидер.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов оценил возможность объявления технического дефолта в России. Он также призвал Вашингтон разъяснить, возможно ли осуществлять расчёты с российских валютных счетов, а также отметил, что "мяч на стороне" иностранных регуляторов.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1