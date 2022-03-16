Путин: Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию

Глава государства указал на аналогии происходящего с антисемитскими погромами, которые происходили в Германии в 1939 году. Вся словесная мишура о политкорректности слетела в одночасье, заметил он.

Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию. Такое заявление сделал в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов президент Российского государства Владимир Путин.

"Пытаясь обвинить Россию, Запад сорвал все маски. Просто напрашиваются аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали в Германии в 1939 году", — сказал он.