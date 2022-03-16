Путин: Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию
Глава государства указал на аналогии происходящего с антисемитскими погромами, которые происходили в Германии в 1939 году. Вся словесная мишура о политкорректности слетела в одночасье, заметил он.
Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию. Такое заявление сделал в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов президент Российского государства Владимир Путин.
"Пытаясь обвинить Россию, Запад сорвал все маски. Просто напрашиваются аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали в Германии в 1939 году", — сказал он.
По словам Путина, вся словесная "мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности и свободе слова" слетела в одночасье. Запад даже "растоптал" олимпийские принципы, не постеснялся "свести счёт" с паралимпийцами. Президент подчеркнул, что во многих странах людей только за то, что они родом из России, лишают прав. В том числе им отказывают в медицинской помощи и обучении.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.