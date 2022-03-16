НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 14:14

Путин: Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию

Глава государства указал на аналогии происходящего с антисемитскими погромами, которые происходили в Германии в 1939 году. Вся словесная мишура о политкорректности слетела в одночасье, заметил он.

Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию. Такое заявление сделал в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов президент Российского государства Владимир Путин.

"Пытаясь обвинить Россию, Запад сорвал все маски. Просто напрашиваются аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали в Германии в 1939 году", — сказал он.

По словам Путина, вся словесная "мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности и свободе слова" слетела в одночасье. Запад даже "растоптал" олимпийские принципы, не постеснялся "свести счёт" с паралимпийцами. Президент подчеркнул, что во многих странах людей только за то, что они родом из России, лишают прав. В том числе им отказывают в медицинской помощи и обучении.

Путин: Спецоперация на Украине развивается успешно и в соответствии с планами

Путин: Спецоперация на Украине развивается успешно и в соответствии с планами

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1