Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию. Такое заявление сделал в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов президент Российского государства Владимир Путин.

"Пытаясь обвинить Россию, Запад сорвал все маски. Просто напрашиваются аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали в Германии в 1939 году", — сказал он.

По словам Путина, вся словесная "мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности и свободе слова" слетела в одночасье. Запад даже "растоптал" олимпийские принципы, не постеснялся "свести счёт" с паралимпийцами. Президент подчеркнул, что во многих странах людей только за то, что они родом из России, лишают прав. В том числе им отказывают в медицинской помощи и обучении.