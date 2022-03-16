Путин указал на моральную деградацию Запада из-за игнорирования жертв в Донбассе
Глава РФ также поражён тем, что иностранные государства не заметили удар "Точкой-У" по Донецку, который унёс жизни более чем 20 человек.
То, что западные страны не обращали внимания на жертв в Донбассе, указывает на их моральную и нравственную деградацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.
"Лицемерно они отводили глаза и все последние восемь лет, когда матери в Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная, нравственная деградация, полное расчеловечивание", — сказал он.
Путин отметил, что его поражает, как Запад "не заметил" трагедии в Донецке, когда по центру города 14 марта военные ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У". Ведь это происшествие унесло жизни более чем 20 человек.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.