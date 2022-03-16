Путин указал на моральную деградацию Запада из-за игнорирования жертв в Донбассе

Глава РФ также поражён тем, что иностранные государства не заметили удар "Точкой-У" по Донецку, который унёс жизни более чем 20 человек.

То, что западные страны не обращали внимания на жертв в Донбассе, указывает на их моральную и нравственную деградацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Лицемерно они отводили глаза и все последние восемь лет, когда матери в Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная, нравственная деградация, полное расчеловечивание", — сказал он.