Путин заявил, что задача снижения бедности в России остаётся в силе

Российским властям даже в текущей непростой ситуации нужно добиться снижения уровня бедности в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня", — отметил глава государства, поручив правительству и регионам сконцентрироваться на этом.