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16 марта, 14:28

Путин заявил, что задача снижения бедности в России остаётся в силе

По мнению российского лидера, это вполне реализуемая задача даже в нынешних сложных экономических условиях.

Российским властям даже в текущей непростой ситуации нужно добиться снижения уровня бедности в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня", — отметил глава государства, поручив правительству и регионам сконцентрироваться на этом.

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Ранее в ходе того же совещания Путин предупредил, что структурные изменения экономики России в новых реалиях приведут к временному росту инфляции и безработицы, но потребовал их минимизировать.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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