Путин заявил, что задача снижения бедности в России остаётся в силе
По мнению российского лидера, это вполне реализуемая задача даже в нынешних сложных экономических условиях.
Российским властям даже в текущей непростой ситуации нужно добиться снижения уровня бедности в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке регионов страны.
"Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня", — отметил глава государства, поручив правительству и регионам сконцентрироваться на этом.
Ранее в ходе того же совещания Путин предупредил, что структурные изменения экономики России в новых реалиях приведут к временному росту инфляции и безработицы, но потребовал их минимизировать.