Путин заявил о попытках Запада сделать ставку на пятую колонну в России

"Они будут пытаться делать ставку на пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там, и живёт даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, рабскому сознанию <...> Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", — сказал глава государства.