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16 марта, 14:42

Путин заявил о попытках Запада сделать ставку на пятую колонну в России

Глава государства отметил, что речь идёт о национал-предателях, тех, кто зарабатывает деньги в РФ, а живёт за границей, и не только в географическом смысле, но и ментально.

Запад пытается расколоть российское общество, поэтому делает ставку на так называемую пятую колонну. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Они будут пытаться делать ставку на пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там, и живёт даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, рабскому сознанию <...> Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", — сказал глава государства.

Путин указал на моральную деградацию Запада из-за игнорирования жертв в Донбассе

Путин указал на моральную деградацию Запада из-за игнорирования жертв в Донбассе

При этом российский лидер уверен, что любой народ, а тем более российский, всегда сможет отличить истинных патриотов "от подонков и предателей".

Ранее Путин заявил, что Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию. Глава государства указал на аналогии происходящего с антисемитскими погромами, которые происходили в Германии в 1939 году. Вся словесная мишура о политкорректности слетела в одночасье, заметил он.

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LIFE

Александр Юнашев

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