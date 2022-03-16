Путин заявил о попытках Запада сделать ставку на пятую колонну в России
Глава государства отметил, что речь идёт о национал-предателях, тех, кто зарабатывает деньги в РФ, а живёт за границей, и не только в географическом смысле, но и ментально.
Запад пытается расколоть российское общество, поэтому делает ставку на так называемую пятую колонну. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономической поддержке регионов страны.
"Они будут пытаться делать ставку на пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там, и живёт даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, рабскому сознанию <...> Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", — сказал глава государства.
При этом российский лидер уверен, что любой народ, а тем более российский, всегда сможет отличить истинных патриотов "от подонков и предателей".
Ранее Путин заявил, что Запад сорвал с себя все маски приличия в попытках обвинить Россию. Глава государства указал на аналогии происходящего с антисемитскими погромами, которые происходили в Германии в 1939 году. Вся словесная мишура о политкорректности слетела в одночасье, заметил он.
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