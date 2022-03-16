Путин: Западные санкции стали уроком для отечественного бизнеса

Западные санкции, введённые против России, стали уроком для отечественного бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"Арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок для национального бизнеса, что нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну", — отметил президент.