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16 марта, 14:30

Путин: Тех, кто хочет быть на Западе в высшей касте, используют как расходный материал

По его словам, российский народ "всегда может отделить истинных патриотов от предателей и выплюнет их, как случайно залетевшую мошку". Такая сплочённость, по мнению лидера РФ, защитит нашу страну.

Людей, которые хотят быть в высшей касте Запада, используют, они не понимают, что нужны там лишь как расходный материал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"Подобные люди и мать родную готовы продать, чтобы им разрешили сидеть в прихожей высшей касты. Но они не понимают, что если этой высшей касте они и нужны, то как расходный материал, чтобы нанести максимальный ущерб РФ", — пояснил президент.

Российский лидер подчеркнул, что не осуждает тех, у кого есть предметы роскоши за рубежом. Однако проблема, по его словам, в том, что "большинство из таких людей ментально находится там", а не с Россией. Путин заметил, что российский народ "всегда может отделить истинных патриотов от предателей и выплюнет их, как случайно залетевшую мошку". Такая сплочённость, по его мнению, только защитит Россию.

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Александр Юнашев

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