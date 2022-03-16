Путин поручил кабмину обеспечить доступность товаров для потребителей
Глава государства указал на необходимость исключить ручное регулирование цен. По его словам, именно увеличение предложения должно влиять на ценообразование.
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Такую задачу он поставил на совещании по социально-экономической поддержке регионов страны.
"Важнейшая задача — обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия", — сказал глава государства.
Важным моментом Путин отметил исключение ручного регулирования цен. По его словам, именно увеличение предложения должно влиять на ценообразование.
Ранее Лайф сообщал, что Путин анонсировал увеличение в России зарплат, пенсий и соцвыплат. По его словам, у экономики есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи. При этом текущие вызовы должны только мобилизовать страну, подчеркнул российский лидер.
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