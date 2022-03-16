Путин поручил кабмину обеспечить доступность товаров для потребителей

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Такую задачу он поставил на совещании по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Важнейшая задача — обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия", — сказал глава государства.

Важным моментом Путин отметил исключение ручного регулирования цен. По его словам, именно увеличение предложения должно влиять на ценообразование.