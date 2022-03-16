Путин подписал указ об обеспечении стабильности и защите населения

Президент России Владимир Путин подписал указ, призванный обеспечить социально-экономическую стабильность и защиту населения РФ в условиях западных санкций.

В рамках документа главам регионов поручено принять "исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности", среди них: дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при необходимости осуществление единовременных выплат гражданам;

сохранение доступности социальных услуг для россиян;

бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи;

оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и их наличия в магазинах и аптеках;

дополнительные меры, направленные на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг;

мониторинг ситуации на рынке труда и реализация мер проактивной поддержки занятости населения;

поддержка организациям, ИП, самозанятым гражданам в виде денежных средств, имущества, льгот, преференций;

дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность по соцобслуживанию, соцподдержке и защите граждан РФ, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания, содействия развитию внутренней трудовой миграции.

Также могут быть приняты меры, в том числе предусмотренные законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Указ президента вступает в силу сегодня, 16 марта.