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16 марта, 14:39

Путин заверил, что Россия будет уважать право собственности иностранных компаний

Речь идёт даже о тех, кто, по словам президента, "трусливо предал своих партнёров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами" в нашей стране.

Россия, в отличие от Запада, будет уважать права собственности иностранных компаний. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития", — пообещал глава государства.

Путин отметил, что в России знают и тех, "кто трусливо предал своих партнёров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании".

"При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности", — отметил президент.

Песков ответил на предложения национализировать предприятия, покинувшие Россию

Песков ответил на предложения национализировать предприятия, покинувшие Россию

Напомним, что партия "Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний. В партии подчеркнули, что так хотят защитить сотрудников предприятий, ведь подобные действия иностранных организаций подпадают под категорию "предумышленное банкротство". Как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля по 9 марта деятельность в России прекратили или приостановили более 320 зарубежных компаний.


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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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