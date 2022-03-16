Путин заверил, что Россия будет уважать право собственности иностранных компаний

Россия, в отличие от Запада, будет уважать права собственности иностранных компаний. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития", — пообещал глава государства.

Путин отметил, что в России знают и тех, "кто трусливо предал своих партнёров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании".

"При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности", — отметил президент.