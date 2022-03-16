Путин: Минфин предоставит регионам России кредитную линию в размере 10% от доходов
При этом президент не исключил возможности увеличения объёма инфраструктурных займов. Он заверил, что кабмин будет внимательно следить за ситуацией с региональными финансами.
Министерство финансов России дополнительно предоставит всем регионам кредитную линию в размере 10% от объёмов доходов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
"Министерство финансов дополнительно предоставит кредитную линию каждому субъекту РФ. Она составит 10% от общего объёма доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года", — сказал он.
При этом Путин не исключил возможности увеличения объёма инфраструктурных кредитов в России. По его словам, регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения по изменению портфеля и содержания проектов и концентрироваться на тех из них, которые в нынешних условиях могут быть реализованы максимально эффективно.
"При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объёма инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать", — уточнил президент.
Путин подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за ситуацией с региональными финансами, чтобы принимать дополнительные меры по их поддержке при необходимости.
Ранее Лайф писал, что Путин поручил минимизировать рост инфляции и безработицы из-за структурных изменений экономики. При этом глава государства выразил уверенность, что нынешние испытания мы пройдём достойно, "как всегда, это и было в истории тысячелетней России". Кроме того, президент РФ заявил, что нынешние испытания Россия пройдёт достойно. Он напомнил, что это неоднократно происходило в богатой истории нашей страны.
LIFE