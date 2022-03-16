Путин: Военнослужащие РФ проявляют мужество и героизм в ходе "Операции Z"

По словам главы государства, солдаты и офицеры делают всё, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. Тактика, выбранная для спецоперации, полностью оправдала себя, добавил он.

Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе "Операции Z" на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм и делают всё, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", — сказал глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов.

По словам президента, тактика, выбранная Министерством обороны и Генштабом РФ, полностью оправдала себя.