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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 14:48

Путин: Военнослужащие РФ проявляют мужество и героизм в ходе "Операции Z"

По словам главы государства, солдаты и офицеры делают всё, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. Тактика, выбранная для спецоперации, полностью оправдала себя, добавил он.

Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе "Операции Z" на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм и делают всё, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", — сказал глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов.

По словам президента, тактика, выбранная Министерством обороны и Генштабом РФ, полностью оправдала себя.

Путин: Спецоперация на Украине развивается успешно и в соответствии с планами
Путин: Спецоперация на Украине развивается успешно и в соответствии с планами

Ранее Путин заявил, что Киев отверг предложение РФ вывести войска из Донбасса в начале "Операции Z". По словам главы государства, российские военнослужащие проявляют мужество и героизм и делают всё, чтобы избежать потерь среди мирного населения в ходе проведения специальной операции.

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Александр Юнашев
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