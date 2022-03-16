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16 марта, 14:56

Собянин: Москва вслед за федеральными властями проиндексирует социальные льготы

Также в столице будут внедрять инструменты адресной помощи и принимать другие условия, необходимые для поддержки зарплат бюджетников.

Москва вслед за федеральными властями проиндексирует социальные льготы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Что касается социальной помощи, мы, безусловно, будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь. Внедрять инструменты адресной помощи, а также принимать другие условия, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников", — отметил Собянин.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению зарплат бюджетникам, а также пенсий и социальных выплат.

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LIFE

Александра Вишнякова

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