Собянин: Москва вслед за федеральными властями проиндексирует социальные льготы

Москва вслед за федеральными властями проиндексирует социальные льготы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Что касается социальной помощи, мы, безусловно, будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь. Внедрять инструменты адресной помощи, а также принимать другие условия, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников", — отметил Собянин.