Путин поручил повысить авансирование по госконтрактам
Президент отметил, что предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги, чтобы пускать их снова в дело.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ заявил о необходимости увеличить объёмы авансирования по государственным контрактам.
"Предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны как можно быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги, чтобы пускать их снова в дело. В этой связи предлагаю увеличить объёмы авансирования по государственным контрактам", — сказал российский лидер.
По его словам, аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а срок поставок товаров и услуг сократиться до семи рабочих дней.
А ранее Путин анонсировал увеличение в России зарплат, пенсий и соцвыплат. По его словам, у экономики есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи. При этом текущие вызовы должны только мобилизовать страну, подчеркнул российский лидер.
LIFE