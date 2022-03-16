Путин поручил повысить авансирование по госконтрактам

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ заявил о необходимости увеличить объёмы авансирования по государственным контрактам.

"Предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны как можно быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги, чтобы пускать их снова в дело. В этой связи предлагаю увеличить объёмы авансирования по государственным контрактам", — сказал российский лидер.

По его словам, аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а срок поставок товаров и услуг сократиться до семи рабочих дней.