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16 марта, 15:00

Путин поручил повысить авансирование по госконтрактам

Президент отметил, что предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги, чтобы пускать их снова в дело.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ заявил о необходимости увеличить объёмы авансирования по государственным контрактам.

"Предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны как можно быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги, чтобы пускать их снова в дело. В этой связи предлагаю увеличить объёмы авансирования по государственным контрактам", — сказал российский лидер.

По его словам, аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а срок поставок товаров и услуг сократиться до семи рабочих дней.

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А ранее Путин анонсировал увеличение в России зарплат, пенсий и соцвыплат. По его словам, у экономики есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи. При этом текущие вызовы должны только мобилизовать страну, подчеркнул российский лидер.

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LIFE

Александр Юнашев

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