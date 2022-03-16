Под Ростовом мужчина расстрелял экс-жену и её любовника в бассейне гостиницы

В городе Аксае в Ростовской области местный житель застрелил бывшую жену и её любовника, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Donday.ru

Инцидент произошёл вечером 15 марта в гостинице на улице Вартанова. 50-летний мужчина зашёл в помещение бассейна с ружьём "Рысь" и расстрелял экс-возлюбленную и её нового бойфренда. После этого ревнивец вышел на улицу и свёл счёты с жизнью. По предварительной информации, причиной расправы стала ревность.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Ростовской области. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.