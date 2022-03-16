Под Ростовом мужчина расстрелял экс-жену и её любовника в бассейне гостиницы
Трагедия произошла в городе Аксае. По предварительной информации, причиной расправы стала ревность.
В городе Аксае в Ростовской области местный житель застрелил бывшую жену и её любовника, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Donday.ru
Инцидент произошёл вечером 15 марта в гостинице на улице Вартанова. 50-летний мужчина зашёл в помещение бассейна с ружьём "Рысь" и расстрелял экс-возлюбленную и её нового бойфренда. После этого ревнивец вышел на улицу и свёл счёты с жизнью. По предварительной информации, причиной расправы стала ревность.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Ростовской области. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее Лайф сообщал, что житель Казахстана расстрелял в упор трёх человек из автомата. Стрелок смог скрыться с места преступления, но вскоре был пойман. По версии полиции, причиной расправы стал конфликт в местном клубе.
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