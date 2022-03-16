Путин увидел связь между травлей россиян на Западе и антисемитскими погромами в Германии

Президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономической поддержке регионов страны заявил, что борьба со всем русским на Западе напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии.

Глава государства отметил, что во многих западных странах россиян сейчас подвергают настоящей травле. В частности, им отказывают в медицинской помощи и обучении. Подобными действиями государства срывают все маски приличия, подчеркнул российский лидер.

"Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны", — добавил Путин.