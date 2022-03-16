Путин увидел связь между травлей россиян на Западе и антисемитскими погромами в Германии
Глава Российского государства отметил, что во многих странах наших соотечественников сейчас попросту ни во что не ставят. В частности, им отказывают в медицинской помощи и обучении.
Президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономической поддержке регионов страны заявил, что борьба со всем русским на Западе напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии.
Глава государства отметил, что во многих западных странах россиян сейчас подвергают настоящей травле. В частности, им отказывают в медицинской помощи и обучении. Подобными действиями государства срывают все маски приличия, подчеркнул российский лидер.
"Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны", — добавил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ продолжит прорабатывать меры противодействия "оголтелой русофобской кампании". Дипломат Владимир Андреев отметил, что правозащитники с таким уровнем агрессии за рубежом ещё не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и на Украине. В связи с этим ответ должен быть "особенным".
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