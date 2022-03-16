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16 марта, 15:22

Собянин: Безработица в Москве находится на историческом минимуме

Мэр российской столицы также не исключил рисков роста этого показателя в связи с приостановкой деятельности предприятий иностранных компаний.

Безработица в Москве находится на историческом минимуме. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Сегодня безработица, по крайней мере в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", — отметил мэр столицы.

Он добавил, что не исключает рисков роста этого показателя в связи с приостановкой деятельности предприятий иностранных компаний. Градоначальник подчеркнул, что создан кадровый центр, в котором проходит системная работа по оказанию помощи безработным.

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Ранее Собянин заявил, что Москва вслед за федеральными властями проиндексирует социальные льготы. Также в столице будут внедрять инструменты адресной помощи и принимать другие условия, необходимые для поддержки зарплат бюджетников.

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LIFE

Никита Осипов

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