Собянин: Безработица в Москве находится на историческом минимуме

Безработица в Москве находится на историческом минимуме. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Сегодня безработица, по крайней мере в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", — отметил мэр столицы.

Он добавил, что не исключает рисков роста этого показателя в связи с приостановкой деятельности предприятий иностранных компаний. Градоначальник подчеркнул, что создан кадровый центр, в котором проходит системная работа по оказанию помощи безработным.