"Одноклассники" сообщили о росте активности блогеров и увеличении числа инфлюенсеров
В последние дни знаменитости активно присоединяются к ресурсу или начинают публиковать больше контента. Кроме того, соцсеть организовала дополнительные меры поддержки популярных авторов.
Российская соцсеть "Одноклассники" зафиксировала рост активности блогеров и увеличение числа популярных лидеров мнений на своём ресурсе. С начала марта к ОК присоединились более 50 знаменитостей и популярных инфлюенсеров.
"Социальная сеть организовала дополнительные меры поддержки популярных авторов: оперативную верификацию профилей и групп, возможность получить консультации по ведению страницы, а также дополнительную поддержку как для новых аккаунтов, так и для активных создателей контента", — сообщили в пресс-службе "Одноклассников".
Отмечается, что в первой половине марта пользователи соцсети стали активнее подписываться на страницы знаменитостей. Так, недельный прирост подписчиков в последние дни увеличился на 170% по сравнению с первой неделей весны. Среди новых инфлюенсеров в ОК завели аккаунты Александр Незлобин, Анатолий Цой, Алексей Ягудин и многие другие. Продолжают взаимодействовать со своей аудиторией и те, кто ранее уже был активен в соцсети, — Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Сергей Безруков и другие.
Ранее Лайф сообщал, что "Одноклассники" начали скрывать изображения 18+ в чатах. В компании запускают сервис "Центр безопасности сообщений", который поможет юзерам уйти от нежелательных переписок с незнакомцами.
ТАСС / Евгений Разумный