"Одноклассники" сообщили о росте активности блогеров и увеличении числа инфлюенсеров

Российская соцсеть "Одноклассники" зафиксировала рост активности блогеров и увеличение числа популярных лидеров мнений на своём ресурсе. С начала марта к ОК присоединились более 50 знаменитостей и популярных инфлюенсеров.

"Социальная сеть организовала дополнительные меры поддержки популярных авторов: оперативную верификацию профилей и групп, возможность получить консультации по ведению страницы, а также дополнительную поддержку как для новых аккаунтов, так и для активных создателей контента", — сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

Отмечается, что в первой половине марта пользователи соцсети стали активнее подписываться на страницы знаменитостей. Так, недельный прирост подписчиков в последние дни увеличился на 170% по сравнению с первой неделей весны. Среди новых инфлюенсеров в ОК завели аккаунты Александр Незлобин, Анатолий Цой, Алексей Ягудин и многие другие. Продолжают взаимодействовать со своей аудиторией и те, кто ранее уже был активен в соцсети, — Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Сергей Безруков и другие.