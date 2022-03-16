Зеленский попросил у США С-300 как альтернативу бесполётной зоне

Он также напомнил Конгрессу, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Конгрессу США призвал обеспечить введение бесполётной зоны над Незалежной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие системы ПВО.

"Неужели мы просим слишком многого? Создания бесполётной зоны. Неужели это слишком много для нас? Если это слишком много и мы не имеем права просить об этом, вот вам альтернатива: вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы, — С-300 и другие", — сказал Зеленский.