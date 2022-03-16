ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 15:11
4948

Зеленский попросил у США С-300 как альтернативу бесполётной зоне

Он также напомнил Конгрессу, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Конгрессу США призвал обеспечить введение бесполётной зоны над Незалежной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие системы ПВО.

"Неужели мы просим слишком многого? Создания бесполётной зоны. Неужели это слишком много для нас? Если это слишком много и мы не имеем права просить об этом, вот вам альтернатива: вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы, — С-300 и другие", — сказал Зеленский.

Он также напомнил Конгрессу, что США обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе", но сейчас эти самолёты "находятся на земле, а не в украинском небе".

Блинкен объяснил главный страх из-за введения бесполётной зоны над Украиной
Блинкен объяснил главный страх из-за введения бесполётной зоны над Украиной

Как писал Лайф ранее, Зеленский просил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Генсек НАТО Столтенберг объявил об отказе альянса делать это, после чего президент Незалежной усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Кроме того, ранее не один мировой лидер высказался против введения бесполётной зоны, ряд политиков считает, что это приведёт к третьей мировой войне.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar