Зеленский попросил у США С-300 как альтернативу бесполётной зоне
Он также напомнил Конгрессу, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Конгрессу США призвал обеспечить введение бесполётной зоны над Незалежной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие системы ПВО.
"Неужели мы просим слишком многого? Создания бесполётной зоны. Неужели это слишком много для нас? Если это слишком много и мы не имеем права просить об этом, вот вам альтернатива: вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы, — С-300 и другие", — сказал Зеленский.
Он также напомнил Конгрессу, что США обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе", но сейчас эти самолёты "находятся на земле, а не в украинском небе".
Как писал Лайф ранее, Зеленский просил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Генсек НАТО Столтенберг объявил об отказе альянса делать это, после чего президент Незалежной усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Кроме того, ранее не один мировой лидер высказался против введения бесполётной зоны, ряд политиков считает, что это приведёт к третьей мировой войне.
ТАСС / Zuma