Хуснуллин заявил о сокращении в России обязательных требований в строительстве

В России в течение месяца сократят часть обязательных требований в сфере строительства, однако без потери качества и безопасности стройки. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

"В течение ближайшего месяца полностью уйдём от всех обязательных требований, мы уже подготовили все решения, без потери для качества и безопасности", — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что разработкой этих изменений занялись ещё полтора года назад после слов Путина о том, что избыточные требования в строительной сфере "душат отрасль".