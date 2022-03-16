Хуснуллин заявил о сокращении в России обязательных требований в строительстве
Разработкой этих изменений занялись ещё полтора года назад, после слов президента о том, что избыточные требования "душат отрасль". Качество и безопасность при этом не снизятся, заверил вице-премьер.
В России в течение месяца сократят часть обязательных требований в сфере строительства, однако без потери качества и безопасности стройки. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
"В течение ближайшего месяца полностью уйдём от всех обязательных требований, мы уже подготовили все решения, без потери для качества и безопасности", — сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что разработкой этих изменений занялись ещё полтора года назад после слов Путина о том, что избыточные требования в строительной сфере "душат отрасль".
Ранее Хуснуллин заявил, что Правительство России сохранит условия по части льготных ипотечных программ. Однако ставки по некоторым из них могут быть повышены, а вместе с ними и стоимость кредита, подчеркнул вице-премьер РФ.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ