Легендарный изолятор "Кресты" в Петербурге могут перепрофилировать под вуз или музей

Следственный изолятор "Кресты" в скором времени передадут Росимуществу. Теперь, по словам урбаниста Михаила Климовского, на территории бывшей тюрьмы обязательно нужно найти место для музея.

"Поскольку нынешнее время несёт большие вызовы для креативной экономики, то обновлённые "Кресты" должны быть максимально многофункциональным пространством", — рассказал он газете "Петербургский дневник".

По мнению доцента Архитектурно-строительного университета Владимира Линова, часть зданий можно даже отдать студентам. Он считает, что историческое прошлое "Крестов" вряд ли сможет отбить у молодёжи охоту грызть "красный кирпич" науки, скорее наоборот.

"Главные исторические здания "Крестов" вполне могут подойти для учебных целей: там коридорная система и небольшие по размерам помещения, в которых можно было бы размещать даже лаборатории", — пояснил он.