Работники компании "Силовые машины" поделились успешным опытом импортозамещения

Активное развитие электроэнергетики в России началось ещё восемь лет назад, когда появился риск лишиться поставок из-за рубежа. Поэтому технологический уровень предприятия "Силовые машины" теперь отвечает самым высоким мировым стандартам, рассказали работники компании газете "Петербургский дневник".

Примером успешной реализации импортозамещения стало производство первой российской тихоходной турбины для атомной электростанции (АЭС).

"Освоение данной технологии сделало компанию единственным в мире предприятием, изготавливающим сегодня мощные паровые турбины как в быстроходном, так и в тихоходном исполнении", — поделились специалисты.

К 2024 году завод планирует освоить водородные технологии: работники готовятся предложить рынку решения в сфере электролиза и систем хранения водорода. Ещё одно направление, которым занимается петербургское предприятие, это мусоросжигание. На сегодняшний день у "Силовых машин" уже есть проекты двух типов турбин для мусоросжигающих заводов: на 55 МВт и на 12 МВт.