Нужны меры поддержки не только ипотеки, но и застройщиков, считает Хуснуллин

Правительство России должно выработать меры поддержки по ипотечному кредитованию не только для граждан, но и для застройщиков – участников проектного финансирования. Таким мнением поделился вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Нужно принять меры по поддержке не только ипотеки, но и застройщиков. У нас сегодня на счетах 3,2 триллиона рублей средств граждан, на счетах эскроу", — сказал он.

По словам вице-премьера, кабмину необходимо выработать план по обеспечению финансирования как завершающих строительство объектов, так и только что начатых.