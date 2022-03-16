Нужны меры поддержки не только ипотеки, но и застройщиков, считает Хуснуллин
По словам вице-премьера, важно выработать план по обеспечению финансирования как завершающих строительство объектов, так и только что начатых.
Правительство России должно выработать меры поддержки по ипотечному кредитованию не только для граждан, но и для застройщиков – участников проектного финансирования. Таким мнением поделился вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
"Нужно принять меры по поддержке не только ипотеки, но и застройщиков. У нас сегодня на счетах 3,2 триллиона рублей средств граждан, на счетах эскроу", — сказал он.
По словам вице-премьера, кабмину необходимо выработать план по обеспечению финансирования как завершающих строительство объектов, так и только что начатых.
Ранее Путин заявил, что Минфин предоставит регионам России кредитную линию в размере 10% от доходов. При этом президент не исключил возможности увеличения объёма инфраструктурных займов. Он заверил, что кабмин будет внимательно следить за ситуацией с региональными финансами.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ