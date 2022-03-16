Тухель стал главным претендентом на пост тренера в "Манчестер Юнайтед"
Ныне командой руководит немец Ральф Рангник, ранее занимавший пост в московском "Локомотиве".
Главный тренер "Челси" немец Томас Тухель стал главным претендентом на аналогичный пост в клубе "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Star.
На руку МЮ могут сыграть санкции, введённые британским правительством против "Челси". При этом сам специалист заявил, что планирует доработать сезон до конца, однако в Манчестере хотят договориться с Тухелем до лета нынешнего года.
Добавим, что сейчас главным тренером МЮ является Ральф Рангник, ранее работавший в московском "Локомотиве".
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ТАСС / PA Wire / PA Images