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16 марта, 15:22

Тухель стал главным претендентом на пост тренера в "Манчестер Юнайтед"

Ныне командой руководит немец Ральф Рангник, ранее занимавший пост в московском "Локомотиве".

Главный тренер "Челси" немец Томас Тухель стал главным претендентом на аналогичный пост в клубе "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Star.

На руку МЮ могут сыграть санкции, введённые британским правительством против "Челси". При этом сам специалист заявил, что планирует доработать сезон до конца, однако в Манчестере хотят договориться с Тухелем до лета нынешнего года.

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Добавим, что сейчас главным тренером МЮ является Ральф Рангник, ранее работавший в московском "Локомотиве".

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ТАСС / PA Wire / PA Images

Шамиль Гаджиев

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