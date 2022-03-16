В Китае посоветовали украинцам потратить выделенные Западом деньги на нового президента

Таким образом читатели сайта "Гуаньча" отреагировали на решение США выделить более 13 млрд долларов помощи Незалежной. Некоторые предположили, что деньги могут пойти на нужды самих Штатов.

Китайцы с иронией восприняли новость о том, что глава США Джо Байден утвердил бюджет, который предусматривает выделение в помощь Украине 13,6 миллиарда долларов. Под соответствующей публикацией на сайте "Гуаньча" комментаторы посоветовали Украине "купить нового президента", сообщают РИА "Новости".

"Большая победа для Украины, можно купить нового президента", — написал один из пользователей.

Также китайцы стали предполагать, каким образом выделенные Америкой средства будут реализовываться. Так, один из комментаторов написал, что часть денег может уйти на нужды США, в том числе и на оплату "тяжёлой работы американских СМИ". Он также предположил, что эти 13,6 миллиарда будут выделены через три года.

"Какая щедрость! Украинский народ заработал много денег, просто привлекая больше внимания со стороны США", — написал другой читатель китайского сайта.

"Чтобы американские империалисты победили евро, Украина проголосовала за "разрушение страны" в обмен на какие-то 13,6 миллиарда долларов в условиях чудовищной инфляции", — решил комментатор.