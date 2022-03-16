Путин поручил губернаторам регионов России мониторить цены на лекарства

Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов отслеживать цены на лекарства. О таком требовании говорится в указе "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".

В тексте документа говорится, что для обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в связи с введением санкций губернаторы должны принять исчерпывающие меры для проведения оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.