Путин поручил губернаторам регионов России мониторить цены на лекарства
Соответствующее требование прописано в указе, который вступает в силу 16 марта. Также главы регионов должны отслеживать наличие в торговых точках медицинских изделий.
Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов отслеживать цены на лекарства. О таком требовании говорится в указе "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".
В тексте документа говорится, что для обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в связи с введением санкций губернаторы должны принять исчерпывающие меры для проведения оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.
Напомним, что Путин 16 марта подписал указ об обеспечении стабильности и защите населения. В рамках документа главам регионов поручено разработать меры адресной поддержки граждан и мониторить цены на товары первой необходимости и лекарства. Указ президента вступил в силу.
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