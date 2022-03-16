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16 марта, 15:28

Путин поручил губернаторам регионов России мониторить цены на лекарства

Соответствующее требование прописано в указе, который вступает в силу 16 марта. Также главы регионов должны отслеживать наличие в торговых точках медицинских изделий.

Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов отслеживать цены на лекарства. О таком требовании говорится в указе "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".

В тексте документа говорится, что для обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в связи с введением санкций губернаторы должны принять исчерпывающие меры для проведения оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.

Путин поручил кабмину обеспечить доступность товаров для потребителей

Путин поручил кабмину обеспечить доступность товаров для потребителей

Напомним, что Путин 16 марта подписал указ об обеспечении стабильности и защите населения. В рамках документа главам регионов поручено разработать меры адресной поддержки граждан и мониторить цены на товары первой необходимости и лекарства. Указ президента вступил в силу.

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Pexels

Александр Юнашев

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