Житель Краснодара получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z
Инцидент произошёл на территории мемориального комплекса "Вечный огонь". В отношении мужчины составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".
Жителя Краснодара арестовали на 15 суток за изображение свастики на баннере с буквой Z возле Вечного огня. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
"Суд признал фигуранта виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — говорится в заявлении.
В отношении мужчины был составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".
По данным областного суда, мужчина баллончиком с краской нарисовал свастику на баннере с изображением буквы Z цветов георгиевской ленты. Инцидент произошёл 11 марта на территории мемориального комплекса "Вечный огонь".
Ранее в Севастополе националисты избили 70-летнего ветерана ФСБ за букву Z на машине. Злоумышленникам удалось сбежать, а пожилой мужчина с травмами и вывихом ноги попал в больницу. Мужчину, избившего ветерана, уже задержали. Сам злоумышленник признался, что был пьян и знак в виде буквы Z ему не понравился, поэтому он решил ударить пенсионера. Позднее Лайф опубликовал видео с нападением на ветерана.
ТАСС / Валентин Спринчак