Житель Краснодара получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z

Инцидент произошёл на территории мемориального комплекса "Вечный огонь". В отношении мужчины составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".

Жителя Краснодара арестовали на 15 суток за изображение свастики на баннере с буквой Z возле Вечного огня. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд признал фигуранта виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — говорится в заявлении.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики".