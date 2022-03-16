Вучич уверен, что цена на российский газ для Сербии будет одной из самых низких в Европе

Президент Сербии Александр Вучич верит, что цена на российский газ для страны будет одной из самых низких в Европе. Об этом он заявил в ходе брифинга в Нови-Саде.

"Мы верим, что у нас будет низкая цена, сегодня низкая цена — это не та, что была полгода назад, но у нас будет одна из самых низких цен в Европе, я почти уверен в этом", — отметил сербский президент.

В то же время лидер государства уточнил, что пока сложно что-то прогнозировать. Он подчеркнул, что переговоров по газу не будет, пока не пройдут выборы президента страны.