Путин через Кадырова передал привет российским военным на Украине
Чеченский лидер подчеркнул, что военнослужащие во главе с президентом страны установят мир на территории Незалежной. Он также заявил о готовности выполнить любой приказ российского лидера.
Путин через Кадырова передал привет российским военным на Украине. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать привет российским военным, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине. Свою просьбу российский лидер озвучил на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Перед этим Кадыров подчеркнул, что военнослужащие во главе с президентом страны установят мир на территории Незалежной. Он также заявил о готовности выполнить любой приказ Путина.
"Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай", — поблагодарил российский лидер Кадырова за поддержку.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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