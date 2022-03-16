Чеченский лидер подчеркнул, что военнослужащие во главе с президентом страны установят мир на территории Незалежной. Он также заявил о готовности выполнить любой приказ российского лидера.

Путин через Кадырова передал привет российским военным на Украине. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать привет российским военным, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине. Свою просьбу российский лидер озвучил на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Перед этим Кадыров подчеркнул, что военнослужащие во главе с президентом страны установят мир на территории Незалежной. Он также заявил о готовности выполнить любой приказ Путина.