На бизнесвумен и блогера Белоцерковскую завели дело о фейках о ВС РФ
Так как она находится за границей, сейчас решается вопрос об объявлении её в международный розыск.
Следственный комитет возбудил дело о распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ в отношении бизнесвумен Вероники Белоцерковской — автора популярных кулинарных книг, издателя журнала "Собака.ru" и блогера, известного под ником belonika.
"По данным следствия, в марте 2022 года Вероника Белоцерковская на своей публичной странице в социальной сети "Инстаграм" опубликовала ряд записей. Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства", — говорится в сообщении СК.
Белоцерковская находится за пределами России, сейчас решается вопрос об объявлении её в международный розыск.
Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить от 10 до 15 лет заключения.