На бизнесвумен и блогера Белоцерковскую завели дело о фейках о ВС РФ

Так как она находится за границей, сейчас решается вопрос об объявлении её в международный розыск.

Следственный комитет возбудил дело о распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ в отношении бизнесвумен Вероники Белоцерковской — автора популярных кулинарных книг, издателя журнала "Собака.ru" и блогера, известного под ником belonika.

"По данным следствия, в марте 2022 года Вероника Белоцерковская на своей публичной странице в социальной сети "Инстаграм" опубликовала ряд записей. Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства", — говорится в сообщении СК.

Белоцерковская находится за пределами России, сейчас решается вопрос об объявлении её в международный розыск.