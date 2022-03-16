Выборгский замок сообщил о пропаже своего символа — кота Филимона, но вскоре его нашёл

Выборгский замок сообщил о пропаже кота Филимона, который уже много лет является хранителем государственного музея. Однако "сэра" удалось найти спустя несколько часов. Сотрудники заповедника рассказали, что кота обнаружили местные жительницы.

"Урааа! Мы его нашли! Благодарим от всего сердца всех неравнодушных и особенно двух жительниц с Крепостной улицы, обнаруживших беглеца. Сэр Филимон дома! Всё в порядке", — сообщает музей на своей странице во "ВКонтакте".

В сообщении уточняется, что хранитель Выборгского замка сейчас приходит в себя от стресса.

Короткошёрстный рыжий питомец имеет должность "старшего мяучного сотрудника" Выборгского замка. Он обладает королевскими замашками, но не возражает, когда посетители хотят с ним сфотографироваться. У "сэра" даже есть своя страничка во "ВКонтакте".