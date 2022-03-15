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15 марта, 16:00

10 очень смешных доказательств, что котам закон не писан

Коты известны своенравным характером, но некоторые усатые — настоящие злодеи даже по сравнению со своими собратьями. В подборке ниже — несколько таких примеров от пользователей Reddit.

"А что если... я всё тут переверну?" B1uepunk.

Фото © Reddit / B1uepunk

Фото © Reddit / B1uepunk

"Это должна была быть лежанка для собаки", — kopanisti.

Фото © Reddit / kopanisti

Фото © Reddit / kopanisti

"Разрешите представить, Вафля. Лежит где захочет, словно это она платит по счетам", — Chrysanthemum419.

Фото © Reddit / Chrysanthemum419

Фото © Reddit / Chrysanthemum419

"Я минут 20 пытался взвесить кота на домашних весах. В итоге бросил всё, но, когда вернулся, обнаружил ЭТО", — hamsandwichman9.

Фото © Reddit / hamsandwichman9

Фото © Reddit / hamsandwichman9

"Пришла домой и обнаружила разорванный пакет с вкусняшками... который лежал на верхней полке шкафа. Поймала их сегодня утром, когда они пытались снова меня обворовать", — Mermap.

Фото © Reddit / Mermap

Фото © Reddit / Mermap

"Учение — свет? В темноте посидишь", — Repulsive-Worth5715.

Фото © Reddit / Repulsive-Worth5715

Фото © Reddit / Repulsive-Worth5715

"Он просто хотел полежать на коробке пиццы. И то, что там уже был другой кот, его не интересовало", — yoondzidzi.

Фото © Reddit / yoondzidzi

Фото © Reddit / yoondzidzi

"Чистые полотенца, говоришь? Я прилягу?" CSI_am_Sam.

Фото © Reddit / CSI_am_Sam

Фото © Reddit / CSI_am_Sam

"Кажется, сегодня я больше не работаю", — NextComplexTopo.

Фото © Reddit / NextComplexTopo

Фото © Reddit / NextComplexTopo

"Пытаюсь собрать пазл. Ключевое слово — пытаюсь", — djstickylee.

Фото © Reddit / djstickylee

Фото © Reddit / djstickylee

10 хитрых фотографий, на которых "нет котов", но вы можете попытаться доказать обратное

10 хитрых фотографий, на которых "нет котов", но вы можете попытаться доказать обратное

Обложка ©

Reddit / djstickylee, Mermap

Сергей Трофимов

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