10 очень смешных доказательств, что котам закон не писан
Коты известны своенравным характером, но некоторые усатые — настоящие злодеи даже по сравнению со своими собратьями. В подборке ниже — несколько таких примеров от пользователей Reddit.
"А что если... я всё тут переверну?" — B1uepunk.
Фото © Reddit / B1uepunk
"Это должна была быть лежанка для собаки", — kopanisti.
Фото © Reddit / kopanisti
"Разрешите представить, Вафля. Лежит где захочет, словно это она платит по счетам", — Chrysanthemum419.
Фото © Reddit / Chrysanthemum419
"Я минут 20 пытался взвесить кота на домашних весах. В итоге бросил всё, но, когда вернулся, обнаружил ЭТО", — hamsandwichman9.
Фото © Reddit / hamsandwichman9
"Пришла домой и обнаружила разорванный пакет с вкусняшками... который лежал на верхней полке шкафа. Поймала их сегодня утром, когда они пытались снова меня обворовать", — Mermap.
Фото © Reddit / Mermap
"Учение — свет? В темноте посидишь", — Repulsive-Worth5715.
Фото © Reddit / Repulsive-Worth5715
"Он просто хотел полежать на коробке пиццы. И то, что там уже был другой кот, его не интересовало", — yoondzidzi.
Фото © Reddit / yoondzidzi
"Чистые полотенца, говоришь? Я прилягу?" — CSI_am_Sam.
Фото © Reddit / CSI_am_Sam
"Кажется, сегодня я больше не работаю", — NextComplexTopo.
Фото © Reddit / NextComplexTopo
"Пытаюсь собрать пазл. Ключевое слово — пытаюсь", — djstickylee.
Фото © Reddit / djstickylee
Reddit / djstickylee, Mermap