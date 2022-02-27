10 хитрых фотографий, на которых "нет котов", но вы можете попытаться доказать обратное
Twitter-проект "На этом фото нет кота" существует всего несколько месяцев, а поклонников у него — почти полмиллиона. Суть проста: авторы публикуют снимки, на которых вы не найдёте котов. Или найдёте.
"Свободу котам!"
Фото © Twitter / Thereisnocat_, wchi_cat
"Было сложно, но мы его нашли"
Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, SergiPuigSerna
"Все мы немного этот кот"
Фото © Twitter / Thereisnocat_, tsuistacey
"Этот малыш смотрит прямо мне в душу!"
Фото © Twitter / Thereisnocat_, Rissol_Gruffis
"Проходи дальше, ничего ты тут не видел"
Фото © Twitter / Thereisnocat_, phalangela
"Предъявите документы!"
Фото © Twitter / Thereisnocat_, JekyllH02389331
"Когда жизнь подражает искусству"
"Уровень маскировки — 99%"
"А вода у нас какая вкусная в последнее время!"
Фото © Twitter / Thereisnocat_, luvsean4eva
"Кот-невидимка"
Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, Instagram / meon___ji
Ещё больше котов, которых просто невозможно найти, — в оригинальном профиле Thereisnocat_. Кстати, почти в каждом посте авторы указывают, где взяли фотографии прячущихся усатых. Так что всегда можно подписаться на понравившегося котейку.
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Обложка © Twitter / Thereisnocat_, Instagram / meon___ji