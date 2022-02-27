10 хитрых фотографий, на которых "нет котов", но вы можете попытаться доказать обратное

"Свободу котам!"

"Было сложно, но мы его нашли"

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, SergiPuigSerna

"Все мы немного этот кот"

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"Этот малыш смотрит прямо мне в душу!"

"Проходи дальше, ничего ты тут не видел"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, phalangela

"Предъявите документы!"

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"Когда жизнь подражает искусству"

Фото © Twitter / Thereisnocat_

"Уровень маскировки — 99%"

Фото © Twitter / Thereisnocat_

"А вода у нас какая вкусная в последнее время!"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, luvsean4eva

"Кот-невидимка"

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, Instagram / meon___ji