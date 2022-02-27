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27 февраля, 06:30

10 хитрых фотографий, на которых "нет котов", но вы можете попытаться доказать обратное

Twitter-проект "На этом фото нет кота" существует всего несколько месяцев, а поклонников у него — почти полмиллиона. Суть проста: авторы публикуют снимки, на которых вы не найдёте котов. Или найдёте.

"Свободу котам!"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, wchi_cat

Фото © Twitter / Thereisnocat_, wchi_cat

"Было сложно, но мы его нашли"

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, SergiPuigSerna

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, SergiPuigSerna

"Все мы немного этот кот"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, tsuistacey

Фото © Twitter / Thereisnocat_, tsuistacey

"Этот малыш смотрит прямо мне в душу!"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, Rissol_Gruffis

Фото © Twitter / Thereisnocat_, Rissol_Gruffis

"Проходи дальше, ничего ты тут не видел"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, phalangela

Фото © Twitter / Thereisnocat_, phalangela

"Предъявите документы!"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, JekyllH02389331

Фото © Twitter / Thereisnocat_, JekyllH02389331

"Когда жизнь подражает искусству"

Фото © Twitter / Thereisnocat_

Фото © Twitter / Thereisnocat_

"Уровень маскировки — 99%"

Фото © Twitter / Thereisnocat_

Фото © Twitter / Thereisnocat_

"А вода у нас какая вкусная в последнее время!"

Фото © Twitter / Thereisnocat_, luvsean4eva

Фото © Twitter / Thereisnocat_, luvsean4eva

"Кот-невидимка"

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, Instagram / meon___ji

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / Thereisnocat_, Instagram / meon___ji

Ещё больше котов, которых просто невозможно найти, — в оригинальном профиле Thereisnocat_. Кстати, почти в каждом посте авторы указывают, где взяли фотографии прячущихся усатых. Так что всегда можно подписаться на понравившегося котейку.

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15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

Обложка © Twitter / Thereisnocat_, Instagram / meon___ji

Сергей Трофимов

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