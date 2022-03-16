Российские адвокаты готовят иск к Netflix из-за ухода из РФ

Адвокатское бюро "Чернышов, Лукоянов и партнёры" (CLP) готовит коллективный иск от российских пользователей к стриминговому сервису Netflix в связи с приостановкой работы на территории России.

"Односторонний отказ Netflix от предоставления услуг российским пользователям является нарушением договора. Подобные действия противоречат ГК РФ и Закону о защите прав потребителей и нарушают права пользователей сервиса на территории России", — передаёт слова представителей бюро РИА "Новости".

Юристы подчеркнули, что групповой иск позволит привлечь к ответственности компанию-нарушителя и взыскать в интересах истцов существенную компенсацию. Они также призвали присоединиться к жалобе всех пользователей, которые согласны с обвинением.

"Иск к Netflix является первым шагом в проекте защиты интересов российских граждан и организаций в связи с недобросовестным и дискриминационным поведением целого ряда западных компаний", — пояснил старший партнёр CLP Константин Лукоянов.