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16 марта, 16:03

Российские адвокаты готовят иск к Netflix из-за ухода из РФ

Групповая жалоба позволит привлечь к ответственности компанию-нарушителя и взыскать в интересах истцов существенную компенсацию, считают специалисты.

Адвокатское бюро "Чернышов, Лукоянов и партнёры" (CLP) готовит коллективный иск от российских пользователей к стриминговому сервису Netflix в связи с приостановкой работы на территории России.

"Односторонний отказ Netflix от предоставления услуг российским пользователям является нарушением договора. Подобные действия противоречат ГК РФ и Закону о защите прав потребителей и нарушают права пользователей сервиса на территории России", — передаёт слова представителей бюро РИА "Новости".

Юристы подчеркнули, что групповой иск позволит привлечь к ответственности компанию-нарушителя и взыскать в интересах истцов существенную компенсацию. Они также призвали присоединиться к жалобе всех пользователей, которые согласны с обвинением.

"Иск к Netflix является первым шагом в проекте защиты интересов российских граждан и организаций в связи с недобросовестным и дискриминационным поведением целого ряда западных компаний", — пояснил старший партнёр CLP Константин Лукоянов.

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Ранее уход Nеtfliх из России прокомментировал публицист Дмитрий Гоблин Пучков. По его словам, новинки стриминговой платформы "тоже как-то не сильно радуют" и даже, наоборот, вызывают раздражение.

Обложка ©

Pexels

Ирина Мусина
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