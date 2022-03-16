Неизвестные шантажировали жену российского военнопленного, требуя выкуп

СК РФ и ФСБ проводят проверку по делу о шантаже жены российского военнопленного, за жизнь которого "похитители" потребовали 400 тысяч рублей. Силовики не исключают, что это новый ужасный способ мошенничества. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 8 марта Марине в соцсетях сообщили, что её мужа взяли в плен на Украине. В военной части подтвердили эту информацию. Тогда женщина нашла в "Телеграме" канал, который, как уверяли его создатели, поможет в обмене военнопленных. Для заявки необходимо было указать личные данные и телефон.

Через два дня Марине позвонил мужчина и спросил, сколько она готова заплатить за жизнь мужа. Переговоры остановились на сумме 400 тысяч рублей, деньги необходимо было перевести в тот же день до 17:00 (по времени Киева) на счёт некоему Игорю Минееву, предположительно, из Таганрога.

После того как женщина отказалась заплатить, преступник пообещал оторвать её супругу пальцы и проехаться по нему танком. Также он оправлял снимки чьих-то конечностей. Поговорить же с пленным мужчина не давал.

Женщина попросила помощи у знакомых, а те сообщили о случившемся в ФСБ. Силовики не исключают, что это новый способ мошенничества.