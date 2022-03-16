В ходе спецоперации на Украине погиб 23-летний сын замгубернатора Ненецкого округа Дудорова

Заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии был посмертно награждён медалью "Доблесть и отвага".

Среди российских военных, погибших 6 марта под артиллерийским ударом украинских националистических отрядов, погиб сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию НАО. 23-летний Георгий Дудоров был выпускником кадетского корпуса Следственного комитета и служил заместителем командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил Дудорова ведомственной медалью "Доблесть и отвага" и поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего. В пресс-релизе ведомства сообщалось, что десантник "с честью выполнил свой воинский долг". У Георгия Дудорова остались жена и 5-месячный сын.