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16 марта, 16:25

В ходе спецоперации на Украине погиб 23-летний сын замгубернатора Ненецкого округа Дудорова

Заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии был посмертно награждён медалью "Доблесть и отвага".

<p>Погибший Георгий Дудоров. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1663963/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет </a></p>

Погибший Георгий Дудоров. Фото © Следственный комитет

Среди российских военных, погибших 6 марта под артиллерийским ударом украинских националистических отрядов, погиб сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию НАО. 23-летний Георгий Дудоров был выпускником кадетского корпуса Следственного комитета и служил заместителем командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил Дудорова ведомственной медалью "Доблесть и отвага" и поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего. В пресс-релизе ведомства сообщалось, что десантник "с честью выполнил свой воинский долг". У Георгия Дудорова остались жена и 5-месячный сын.

Погибший в ходе "Операции Z" военный из Астрахани посмертно награждён орденом Мужества

Погибший в ходе "Операции Z" военный из Астрахани посмертно награждён орденом Мужества

Ранее Лайф рассказал о младшем сержанте Темирлане Джасагулове из Астрахани, который погиб при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z". Он также был посмертно награждён орденом Мужества. Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном посёлке Алча Красноярского района. Награду в установленном порядке передадут родителям.

Алексей Берковиц

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