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Опубликовано 16 марта 2022, 16:32

Песков посчитал преждевременным раскрывать договорённости РФ с Украиной

Ранее международная деловая газета FT со ссылкой на источники сообщила, что стороны якобы подготовили договор, включающий в себя прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева.

В Кремле посчитали преждевременным раскрывать подробности возможных договорённостей между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times.

"Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договорённостей", — цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что РФ и Украина якобы подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения армии.

Мединский: Переговоры с Украиной идут тяжело и медленно
Мединский: Переговоры с Украиной идут тяжело и медленно

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.

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Григорий Воронцов
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