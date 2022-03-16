Песков посчитал преждевременным раскрывать договорённости РФ с Украиной

Ранее международная деловая газета FT со ссылкой на источники сообщила, что стороны якобы подготовили договор, включающий в себя прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева.

В Кремле посчитали преждевременным раскрывать подробности возможных договорённостей между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times.

"Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договорённостей", — цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что РФ и Украина якобы подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения армии.